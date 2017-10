Extra onderzoek in zaak Ermelose chaletmoord

Janet S. uit Kampen, die hiervoor vorig jaar werd veroordeeld tot 20 jaar cel, hoeft niet te worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat besloot het Gerechtshof in Arnhem donderdag in het hoger beroep dat was aangespannen.

Verwondingen

De advocaat van S. wil in het aangespannen hoger beroep weten of Kuijf aan zijn verwondingen op de borst is gekomen door toedoen van een mes of een bijl. Youri B., medeverdachte in de zaak, verklaarde dat hij Janet S. met een bijl zag inhakken op het lichaam van Kuijf. Volgens de advocaat van S. is de wond in de borst toegebracht met een mes. Mocht de wond zijn toegebracht met een mes dan zou de verklaring van B. minder geloofwaardig zijn, stelt de advocaat. Aanvullend onderzoek moet nu duidelijkheid verschaffen over de verwondingen.