Feestgedruis barst weer los op de Veluwe: ‘Denk dat we er heel erg aan toe zijn met z’n allen’

,,Ons laatste evenement was het Oktoberfeest in 2019, moet je nagaan’’, zegt Marco van Dijk, eigenaar van Café de Molenaer in Ermelo. ,,Een paar jonge gasten die voor mij werken - en die over twee weken achter de bar staan - hebben nog nooit een feest op ‘t Weitje meegemaakt. Zelfs niet als bezoeker, want ze waren toen nog geen 18. Best een gekke gedachte.’’