Feestgedruis op ’t Weitje in Ermelo teleurstelling voor omwonenden: ‘Kennelijk is er niets veranderd’

Meer lawaai op ‘t Weitje in Ermelo: omwonenden voelen zich in maling genomen door politiek

Omwonenden van 't Weitje in Ermelo voelen zich in hun hemd gezet, nu een krappe meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten de geluidsnormen voor evenementen te verruimen. Vijf keer per jaar mogen de speakers tot 23.30 uur blijven knallen op het grasveld aan de Putterweg. ,,De overheid laat zich van haar onbetrouwbare kant zien.’’

17 januari