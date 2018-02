Fietsendief gepakt, maar waar is de eigenaresse?

Veluwse kroegbazen balen van vonnis rookruimte

14 februari Rookruimtes in de horeca zijn niet langer toegestaan. Kroegbazen op de Veluwe balen van dit vonnis van de rechter. ,,Het gaat steeds verder. De volgende stap is dat het roken op het terras wordt verboden'', denkt Gert de Bruijn, eigenaar van Bruijn Café in Ermelo. ,,Zonde.''