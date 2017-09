Fietsenmakers Pim en Maik zijn blind: 'Een wiel spaken? Gewoon een keer of vijftig oefenen'

'Noem me maar bestuurder', zegt de visueel beperkte Maik Ormel van Fietsgewoon Ermelo. ,,Of leidinggevende." Samen met Pim van Ham, en de vandaag afwezige Henriët de Weerd, vormt hij de werknemerscoöperatie Fietsgewoon Ermelo. ,,Ik was na mijn vmbo-opleiding op zoek naar iets wat uitdaging bood. En ik hou van sleutelen, hoewel ik inmiddels meer aansturend bezig ben. Maar zodra ik het hier op poten heb, wil ik het organisatorische deel afstaan en me meer op het begeleiden richten."

De verzameling fietsen in de werkplaats REA-werkleerbedrijf Eye4Bikes laat zien dat het jonge Fietsgewoon Ermelo alle werk aanpakt. Er staan dames- en herenfietsen, tandems, bakfietsen en zelfs een enkele e-bike. De cliëntele van de Ermelose reparateurs bestaat gewoon uit particulieren, bedrijven, organisties en in de zomer ook toeristen. ,,E-bikes repareren we gewoon", nuanceert Maik (22). ,,Met uitzondering van het elektrische gedeelte. Uitleesapparatuur is duur en voor ons toch een drempel."

Quote Wat ik doe als we nog veel meer klanten krijgen? De volksliederen van alle landen van Europa zingen. Maik Ormel - leidinggevende Fietsgewoon Ermelo

Volledig scherm Pim laat zich niet beperken. © Ruben Schipper ,,Hoezo 'een ketting moeilijk'?" zegt Pim van Ham (22), als hij er in zijn stofjas bij komt staan. ,,Ik heb er net nog een gedaan. Natuurlijk bestaan er ook lastige klussen. Een wiel spaken, bijvoorbeeld." Pim had zo zijn eigen manier om dit in de visueel beperkte smiezen te krijgen. ,,Gewoon een keer vijftig wielen achter elkaar doen. Daarna weet je het gewoon." Maik knikt. ,,Alles is een uitdaging. Maar alles valt te leren door het te oefenen." Van Ham voegt er nog aan toe dat mensen zich vaak niet realiseren dat het jaren duurt voor iemand zich een ervaren fietsenmaker mag noemen.



Begeleider Joke van der Schoor van Helpgewoon, de overkoepelende organisatie waar Fietsgewoon Ermelo onder valt, is trots. ,,Ik kan gemeenten en besluitvormers natuurlijk wel vertellen dat dit professionele fietsenmakers zijn, maar Maik en de anderen laten het zien. Het toont aan dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt prima in staat zijn om zelfsturend en duurzaam bezig te zijn. De rol van Helpgewoon? Wij verzorgen bijvoorbeeld de financiële en personeelsadminstratie."

Maik vertelt dat Fietsgewoon onlangs een onderhoudscontract voor bezorgfietsen van een regionale afdeling van Post-NL heeft afgesloten. Bij verdere, toekomstige groei van Fietsgewoon Ermelo, voorziet hij geen problemen. ,,Wat ik doe als we nog veel meer klanten krijgen? De volksliederen van alle landen van Europa zingen."

