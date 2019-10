Fietser zwaargewond bij ongeluk met auto in Ermelo: traumahelikopter ingezet

Een fietser is vanavond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Ermelo. Op de Spijkweg werd het slachtoffer geschept door een auto. Saillant detail: deze weg is verboden voor fietsers.

Het ongeluk gebeurde rond 22.15 uur op de weg die grotendeels parallel aan de A28 loopt. Vlak na een bocht, waar autoverkeer 80 kilometer per uur mag rijden, ging het mis.

Door nog onbekende oorzaak werd de fietser door een automobilist over het hoofd gezien. Een aanrijding was het gevolg. De fietser raakte zwaargewond. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar het slachtoffer werd uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht.

De Spijkweg werd in beide richtingen afgesloten. De auto, een Mini Cooper, liep enige schade aan de voorkant op. Hoe het met de bestuurder is, is onbekend.

Verboden voor fietsen

Het is nog onduidelijk hoe de man met zijn fiets op de Spijkweg is beland. De weg is verboden voor fietsers, evenals voor brommers en tractoren, zoals te zien is op onderstaand verkeersbord. Volgens omstanders zou de man slingerend over straat hebben gefietst.

