Fikse regen- en hagelbuien in Ermelo: ‘Gelukkig hadden we op de camping net een wissel’

Toekomst wijkcentra Harderwijk onzeker nu overleg uit elkaar knalt: ‘Vertrouwen is geschaad’

Sluimerende onvrede en onduidelijke communicatie over de toekomst van wijkcentra De Roef en De Kiekmure in Harderwijk hebben geleid tot het uiteenspatten van het overleg tussen de gemeente en het bestuur van de twee centra. ,,Verdere samenwerking is vrijwel onmogelijk geworden.’’ Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet.