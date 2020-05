Financiële malaise houdt Ermelo in de greep

Al eerder was geconstateerd dat Ermelo de voorbije jaren op te grote voet had geleefd. Of zoals wethouder Wouter Vogelsang van financiën het bij de presentatie van de kadernota samenvat: ‘Ermelo heeft in de afgelopen decennia in een luxe auto rondgereden, maar er is de komende jaren slechts geld voor een degelijke middenklasser.'

Vlooienkam

Het college en de ambtenaren zijn met een vlooienkam door de gemeentelijke boekhouding gegaan en alle posten zijn tegen het licht gehouden. Dat heeft een bedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Enkele voorbeelden zijn het schrappen van het fietspad Tonselse veld en het bezuinigen op het budget voor duurzaamheid.

Verder is gericht gesneden in een aantal kostenposten en is afgesproken dat er geen budgetten meer overschreden worden, meldt de gemeente. Daartegenover staan echter ook noodzakelijke extra uitgaven, zoals prijsstijgingen. ‘Daardoor is er onderaan de streep toch een totaal tekort in 2022 van 1,6 miljoen per jaar.'

Krachtige keuzes

,,We zullen een minder luxe auto moeten gaan rijden’’, aldus de wethouder in zijn verklaring. Daarom zoekt het college de komende tijd naar verdere bezuinigingsmogelijkheden, niet alleen door uitgaven uit te stellen, maar ook door het schrappen van plannen en uitgaven. De gemeenteraad zal ‘krachtige keuzes’ moeten maken, stelt Vogelsang.

Geen hondenbelasting

Tegelijk moet er iets gebeuren aan de kant van de inkomsten. Ook in 2021 stijgt de onroerend zaakbelasting voor woning, zoals de gemeenteraad vorig jaar al had besloten. Concreet gaat het om een gemiddeld bedrag van zestig euro per jaar, uitgaande van een gemiddelde WOZ-waarde van 314.000 euro. Een gemiddeld huishouden gaat wel minder rioolheffing betalen. Verder wordt in 2021 de hondenbelasting afgeschaft.