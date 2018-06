Flinke file op A28 na ongeval met vier auto’s bij Ermelo

Veluwe Vis Ermelo heropent niet in het dorp na brand

16:58 Nadat viszaak Veluwe Vis in Ermelo afgelopen maart in vlammen op ging, toonden eigenaren Dennis Tijssen en Nienke Rietberg zich strijdvaardig. Ze wilden 'sterker terugkomen dan ooit'. Dat is niet gelukt. Het stel heeft laten dat hun viszaak aan de Stationsstraat niet wordt heropend.