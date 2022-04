Flinke subsidie voor wijk in Ermelo om deels van het gas te gaan

Man uit Oldebroek verdacht van ontucht met meisje (9) en bezit kinder- en dierenpor­no. ‘Het ging van kwaad tot erger’

Een 62-jarige man uit Oldebroek die een 9-jarig meisje aan zijn geslachtsdeel liet zitten, kinder- en dierenporno in zijn bezit had moet acht maanden de gevangenis in, als het aan het Openbaar Ministerie ligt. De verdachte stond vandaag voor de rechtbank in Zutphen, bekende deels en vond zelf dat hij een aantal jaren ‘zijn morele kompas’ kwijt was geweest.

22 maart