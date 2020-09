Friese hengst Karsten (9) zakt door z'n hoeven tijdens NK in Ermelo: ‘Ook de dood hoort erbij’

Ruziënde wethouder en burgemees­ter van Ermelo voor eerst weer samen na rel

1 september Wethouder Leo van der Velden is, twee maanden nadat hij in aanvaring kwam met burgemeester André Baars, weer terug aan het werk. Het voltallig college was maandag voor het eerst weer bijeen en vergaderde achter gesloten deuren. Of alles nu ook weer koek en ei is tussen hem en Baars, is niet duidelijk. Het college komt later deze week met een uitgebreidere reactie.