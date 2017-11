Geen celstraf door oorlogstrauma voor veroordeelde detective uit Ermelo

Een detective en oud-agent uit Ermelo hoeft de eerder dit jaar door de rechtbank in Zutphen opgelegde celstraf niet uit te zitten. In hoger beroep kreeg hij een taakstraf van 240 uur opgelegd mede omdat hij niet geschikt is voor detentie.

Dat bleek woensdag uit het vonnis van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Zwolle. Erik K. (49) ontkende op de rechtszitting in april dit jaar in Zutphen nog dat hij een bevriende opperwachtmeester van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol omgekocht had. De politie kwam het lek op het spoor na een anonieme tip.

Illegaal vuurwerk

Dit was vlak na het mislopen van een undercoveroperatie in een grote illegale vuurwerkhandel op de Veluwe. De rechters achtten in mei bewezen dat K. meerdere keren de opperwachtmeester vroeg om het politiesysteem in te duiken en zo informatie over personen en kentekens aan hem te verstrekken. In 1,5 jaar tijd wisselden beide heren honderden whatsapp-berichten uit. De opperwachtmeester is eerder veroordeeld en werd ontslagen. K. kreeg 8 maanden cel opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk.

Trauma uit Joegoslavië