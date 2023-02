Geheime stukken over burgemeester toch boven water, maar Ermelo geeft ze niet vrij: ‘Grote gevolgen’

Overijssel, Friesland en Drenthe willen internatio­na­le leefgebie­den voor wolven

Overijssel, Drenthe en Friesland willen dat er in Europees verband leefgebieden worden aangewezen waar de wolf voldoende ruimte heeft en genoeg prooidieren kan vinden. Daar moet dan tegenover staan dat er ook gebieden worden benoemd waar niet voldoende wild voor wolven is en waar de roofdieren daardoor schapen en ander vee aanvallen. In die gebieden moet het dan toegestaan zijn om wolven te verjagen of te doden.