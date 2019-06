Geldezel uit Deventer die bankpas afstond voor oplichting moet in behandeling

Het is duidelijk dat een 50-jarige man uit Deventer die gisteren voor de politierechter stond niet het brein is achter de oplichting van een bouwbedrijf en een supermarkt in Ermelo. Hij werd slechts gebruikt als ‘moneymule’, zoals de politierechter het noemde, een geldezel.

Iemand belde in september 2016 het bouwbedrijf en de supermarkt en deed zich voor als gerechtelijk deurwaarder of medewerker van een incassobureau. Hij zei dat er een rekening van een paar honderd euro openstond voor vermelding in de telefoongids, dat er al diverse aanmaningen waren geweest en dat er beslag dreigde als niet meteen werd betaald.

Om beslag af te wentelen, aldus de stem, moest er meteen een flink bedrag worden overgemaakt, dat later met aftrek van de rekening zou worden teruggestort. Het bouwbedrijf maakte 9.500 euro over. De supermarkt 9.000 en later nog eens 15.000 euro. ‘Ik vond het maar raar, maar de man kwam heel intimiderend over. Dus toen heb ik het geld maar gestort’, aldus de medewerkster van de supermarkt later bij de politie.

Een deel van het geld bleek op de rekening van de man uit Deventer terecht te zijn gekomen. Hij had het vervolgens opgenomen en gegeven aan ene Chris, vertelde hij gisteren voor de politierechter. Hij verdiende er een paar honderd euro mee.

Depressie

Had hij wel door dat het om criminele activiteiten ging? “Op dat moment zocht ik er niets achter.” De man vertelde hoe hij negen jaar lang voor zijn moeder had gezorgd en na haar dood in een depressie raakte. Hij vergokte al zijn geld. Terwijl hij in een cafetaria bij een gokmachine bezig was, vroeg iemand hem of hij zijn bankrekening mocht gebruiken. Hij ging erop in.

Hulp