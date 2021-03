Gemeente Ermelo laat eigen rol in soap rond bouwvallige Slokkerwoningen Driesprong beoordelen

Bewoners van de 24 huurwoningen van Uwoon die in 2019 werden opgeleverd, kampen al anderhalf jaar met een waslijst aan gebreken. Hun huizen in de wijk Driesprong in Ermelo zitten vol scheuren, de muren brokkelen af, het tocht in huis en de temperatuur is amper te regelen. Ze wonen in een van de gewraakte Spaarhuiswoningen van bouwbedrijf Slokker, die eerder in andere delen van het land al tot ophef leidden.