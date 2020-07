Gemeente Ermelo wordt al voor de tweede keer onder de loep genomen, Commissaris van de Koning kijkt persoonlijk toe

Onderling wantrouwen is reden voor onderzoek naar bestuur gemeente Ermelo

22 juli Vanwege onderling wantrouwen en slechte samenwerking komt er een extern onderzoek naar het functioneren van het Ermelose gemeentebestuur. Dat valt op te maken uit de woorden van CDA-fractievoorzitter Sarath Hamstra. ,,Ermelo is de laatste tijd vaak slecht in het nieuws geweest. We willen dat dat verandert”, zegt Hamstra namens alle zes fracties in de gemeenteraad.