Gemist? Bruiden helpen elkaar uit de brand. En: zwaargewonde bij motorcross Ermelo

KINDERPORNO IN DE GROEPSAPP

Het verspreidde zich onlangs razendsnel onder leerlingen van het Carmel College in Raalte, de Capellenborg in Wijhe en vervolgens ook de Van der Capellen Scholengemeenschap in Zwolle: kinderporno. Doorgestuurd in WhatsApp-groepen. Als ‘grapje’. Maar de jongen bij wie het allemaal begon heeft zijn lesje nu geleerd. Iets anders: hoe moet je met het fenomeen om gaan?

TEGENWIND

De provincie Gelderland dreigt de doelstelling voor windenergie voor 2020 niet te halen. Gelderland zou aan het einde van dat jaar over 230,5 megawatt aan windvermogen moeten beschikken. Dat wordt een ‘lastige’ opgave, zegt een woordvoerder.

VLIEGROUTES IN BEELD

Er zijn nieuwe videoanimaties gemaakt van de vliegroutes van Lelystad Airport. De beelden geven een mooi inkijkje in hoe de routes over deze regio lopen. Ook is duidelijk te zien wat de hoogte is waarop de toestellen vliegen en op welke plekken er zal worden gedaald of gestegen.

BOLIDES IN BRAND

Hij baalt als een stekker, Marco Mulder. Al weet de eigenaar van Mulder Autoschade in Apeldoorn dat de ravage nog veel groter had kunnen zijn. Vrijdagavond brandden drie dure bolides bij zijn bedrijf af. ,,Het is aan de snelle reactie van de brandweer te danken dat er niet veel meer is afgebrand.”

LASTIGGEVALLEN

Een minderjarig meisje is gisteravond tijdens het fietsen in Lemele lastiggevallen door een onbekende man. Wat er precies is gebeurd meldt de politie niet, maar de situatie was wel dusdanig dat er uitgebreid forensisch onderzoek is verricht.

UIT DE BRAND

Bruiden die na de brand in een bruidsmodezaak in Lelystad zonder jurk zitten, krijgen van alle kanten hulp aangeboden. Ex-bruiden bieden hun trouwjurken aan en andere winkels willen ze helpen om snel aan een nieuw exemplaar te komen. Voor de getroffen ondernemers is al een werkplek in een atelier aangeboden.

UIT DE LA

De omstreden orthodox-christelijke Nashville-verklaring komt terug in een vereenvoudigde versie. Dat meldt de woordvoerder van de werkgroep. De als anti-homopamflet bestempelde tekst verdween vorige maand in de lade na een karrenvracht aan kritiek van onder meer politici, geloofsgenoten en lhbt’ers.

ERNSTIG GEWOND

Een 35-jarige beginnende motorcrosser uit Harderwijk is vanmiddag op een crossterrein in Ermelo ernstig gewond geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. Specialistische artsen die met de traumahelikopter naar Ermelo waren gevlogen hebben hem op de baan gestabiliseerd.