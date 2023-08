Onder het bloed loopt een man de straat op: ruzie in Harderwijk mondt uit in steekpar­tij

Een man strompelt een woning aan de Goosenskamp in Harderwijk uit, zijn arm onder het bloed. Buren kijken verschrikt toe. Het echtpaar dat in het huis woont, was kort daarvoor verwikkeld in een hevige ruzie. Wat is er gebeurd, vraagt de buurt zich af. Hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen?