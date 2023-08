vierde divisie Joshua Patrick beleeft met VVOG een valse start in de vierde divisie: ‘Jammer dat we zo beginnen’

VVOG beleefde bij de terugkeer in de vierde divisie niet de gehoopte start. De degradant van het afgelopen seizoen verslikte zich in het degelijke AZSV: 0-2. Een flinke domper voor nieuwkomer Joshua Patrick, die zich de eerste wedstrijd van het seizoen iets anders had voorgesteld.