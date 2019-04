Getuigen moeten verdachte inbreker uit Ermelo alibi verschaffen

In de nieuwjaarsnacht zijn twee huizen aan de Fokko Kortlanglaan in Ermelo doelwit geworden van inbrekers. Die moeten hebben gedacht in een goudmijntje beland te zijn: er zijn veel sieraden weggenomen, en ook ipads, flessen drank, spelcomputers, telefoons en contant geld. Bij het inleveren van de juwelen is het misgegaan: in Utrecht en Amsterdam zijn de mannen in wisselende samenstelling gezien op camerabeelden toen ze het goud en zilver verkochten.