Geur- en geluidsoverlast van slachter in Ermelo moet stoppen: 706.000 euro aan dwangsommen

LINTJESREGEN Burgemees­ter Burmanje verrast vier Ermeloërs met koninklij­ke onderschei­ding

Voor de eerste keer in jaren werd de traditionele lintjesregen eindelijk weer gehouden in een volle zaal. Vier Ermeloërs ontvingen vandaag een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Dorine Burmanje verraste de gedecoreerden tijdens een bijeenkomst in de theaterzaal van De Dialoog.

26 april