Gevaarlijke wegen in Speuld en Horst krijgen fietspaden

Drie voor fietsers gevaarlijke wegen in het buitengebied van Ermelo krijgen fietspaden. Aan de Zeeweg in Horst gaat na de zomer de schop al de grond in. Voor die op de Schaapsdijk in Horst en langs de Garderenseweg in Speuld is meer tijd nodig: minstens twee jaar.