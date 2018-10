Gevechtshelikopter maakt noodlanding op Ermelosche Heide

Fotoserie Af­ter-wed­ding-shoot: huwelijk nóg gedenkwaar­di­ger

9 oktober Bruiloften in het buitenland zijn geen unicum meer, maar fotograaf Dennis Esselink (34) uit Kampen en videograaf Arend-Jan Westerik uit Ermelo (25) voegen toch een nieuwe dimensie toe. Een after-wedding-shoot in Italië. Ambtenaren en families hoeven niet mee te reizen, want die plechtigheid was eerder in Nederland al geweest.