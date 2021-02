Gevonden granaat op populair surfstrand bij A28 was levensgevaarlijk: ‘Hiermee gebeuren de ergste ongelukken’

In Ermelo scheidt slechts een biertunnel coronapijn en coronage­luk van elkaar

9 februari Het contrast tussen twee corona-uitersten is vrijwel nergens groter dan bij Burg Bieren in Ermelo. De verkoop in de bierwinkel met het grootste bieraanbod van Nederland explodeerde. Tegelijkertijd is er de pijn van het door corona gesloten Speciaalbiercafé de Hazeburg.