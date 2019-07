Gevonden persoon in Ermelo stierf natuurlijke dood

Stil

Het lichaam is vanmorgen vroeg gevonden langs het bospad in de hoek van de Kolbaanweg en de Horsterweg. Het is een doorsteek voor fietsers en wandelaars, die vanmorgen een andere route moesten kiezen. De politie was een paar uur bezig met het onderzoek ter plaatse. Een wandelaar vindt het een geruststellende gedachte, dat het in ieder geval geen misdrijf is geweest. ,,Het is heel triest natuurlijk, maar gelukkig is het geen misdrijf.’’