Gezond Veluwe Challenge stok achter de deur voor inwoners Ermelo om meer te bewegen

Update Ene bosbrandje na de ander in Ermelo en omgeving, net nu het risico op een uitbraak verhoogd is

De brandweer op de Veluwe had vandaag zijn handen vol aan tal van bos- en bermbranden. Het was drie keer raak in Ermelo, een keer in Nunspeet en een keer in Vierhouten. Net nu het risico op uitbraak verhoogd is.

25 maart