Graafwerk glasvezel van start in Nunspeet en Doornspijk

Sinter­klaas ziet nieuwe Harderwijk­se haven voor het eerst

6:00 Vol verwachting klopt het hart op de West Veluwe, waar Sinterklaas vandaag op drie plekken gaat aankomen. Met name in Harderwijk is de spanning voelbaar: want wat gaat de goedheiligman vinden van de nieuwe haven en boulevard? De havenmeesters weten het zeker: ,,Dit wordt de mooiste intocht ooit.’’ Zonder roetveegpieten, want daar is deze regio (nog) niet mee bezig.