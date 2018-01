Gratis tuinvogelcursus in Ermelo loopt storm

De minicursus is geschikt voor beginnende vogelaars die meer van tuinvogels willen weten. Een avondje theorie in het Pakhuis met sheets en onder leiding van een vogelexpert, gevolgd door een ochtendje in het veld op 27 januari. Wie meedoet kan niet alleen een mus van een merel onderscheiden, maar ook de verschillende mus- en meessoorten haarfijn uit elkaar houden. Onderliggend doel van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is 'zieltjes winnen' voor de jaarlijkse vogeltelling. En dat lijkt verbazingwekkend goed te lukken.

Bolletjes vet

,,We hadden rekening gehouden met een man of dertig'', zegt een verbaasde secretaris Dorine Buitenweg. ,,Een avondje theorie in het Pakhuis en dan de 27ste mee het veld in. Maar we hebben al 55 aanmeldingen, dus is een tweede theorie-avond op 22 januari nodig. Het heeft alles te maken met de populariteit van de tuinvogels. Hoeveel mensen kopen er geen bolletjes vet om vogeltjes te lokken. Dan wil je er ook iets van weten. En programma's als De Wereld Draait Door die er aandacht aan besteden. Het is - kortom - hip. Tenminste, onder veertig plussers, want veel jongeren hebben we helaas niet."