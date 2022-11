Groen licht voor start nieuwbouw sociale huurappartementen in het Oranjepark in Ermelo

Roetveeg­piet verovert de Veluwe, ook Putten overstag: ‘Kinderen zijn niet anders meer gewend’

Na een paar sobere jaren maken Veluwse gemeenten zich op voor een uitbundige intocht van Sinterklaas. In veel plaatsen heeft de roetveegpiet zijn intrede al gedaan, en dit jaar gaat ook Putten overstag. Dat is beter voor de kinderen, zegt organisator VVV Putten. ,,Publieke discussie over de hoofden van de Puttense kinderen moeten we voorkomen.’’

29 oktober