Groen licht woningbouwplan Kerklaan-Postlaantje

Getuigen moeten van inbraak verdachte Ermeloër alibi verschaf­fen

25 april In de reeks inbraken en pogingen daartoe in de laatste nieuwjaarsnacht in Ermelo, moeten nog zeven getuigen worden gehoord. Dat heeft de rechtbank in Zutphen vandaag besloten na het verzoek van een van de advocaten van de drie jongemannen die verdacht worden.