Grootouders en kleinkinderen gezocht

Het lijkt volgens opbouwwerker Jolanda Molemaker soms zo gewoon dat kinderen grootouders hebben en andersom dat oudere mensen kleinkinderen hebben. 'Hoe vaak horen we niet enthousiaste verhalen over kleinkinderen en opa’s en oma’s?' schrijft ze in een persbericht over het initiatief om jonge kinderen en ouderen met elkaar in contact te brengen. De voorbeelden zijn talrijk: 'Kinderen vertellen in de klas dat ze met opa naar de dierentuin zijn geweest; Oma laat trots de foto zien van haar kleinkind waar ze wekelijks op past; In de huiskamer of hal is een hoekje waar de tekeningen en knutselwerkjes van kleinkinderen hangen.'