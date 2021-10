Grote politie-actie op Veluws vakantiepark maakt tongen los: ‘Het leek wel een gijzeling’

Aan hun lijf geen polonaise: Urkers zijn minst bereid om organen af te staan na overlijden

5 oktober Urkers zijn in Nederland het minst bereid om hun organen af te staan. Slechts 15 procent van de volwassen op het voormalige visserseiland geeft in het Donorregister expliciet toestemming voor orgaandonatie na hun overlijden. Landelijk gezien is dat bijna 35 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).