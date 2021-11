Grote verrassing vlak voor reinigen groene container in Ermelo: konijn met haar jong gedumpt

Toen de vrouw de zak uit de container haalde, zag ze tot haar verbazing dat er twee konijnen in de rode tas zaten. De diertjes zijn vervolgens naar het Dierencentrum de Ark in Harderwijk gebracht. ‘Daar zitten ze nu heerlijk in een hok met stro, hooi en water’, meldde de Dierenambulance Noordwest-Veluwe gisteravond op social media over het incident.