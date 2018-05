Half uur vertraging op A28 richting Amersfoort

Zwemmers mogen voorlopig nog roken op de Veluwe

5 mei Roken raakt steeds meer in de verdrukking. Vorige maand deed buitenzwembad Klarenbeek in Arnhem de sigaret in de ban. En als een schaap over de dam is, volgen er normaal gesproken meer. Toch is een rookverbod voor de buitenbaden in deze regio vooralsnog een brug te ver. Maar of dat zo blijft, is de vraag.