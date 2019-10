Handen uit de mouwen op de hei bij Ermelo

Want gif voor de bramen is verleden tijd in Ermelo. Het enige alternatief: noeste mensenarbeid of de hei binnen tien jaar bos laten worden. Bomen zijn weliswaar CO2-vreters, maar ze moeten weg om beestjes en de hei zelf een kans te geven te overleven, zegt de boswachter.

Ophef op de hei

Vorig jaar leidde de aanpak met bestrijdingsmiddelen tot veel ophef in Ermelo. Vandaar nu het handwerk. Wethouder Leo van der Velden straalt. ,,Dit is echt een verrassing. Zoveel bereidheid en inzet van de inwoners, prachtig! Ik ben gewoon een beetje overweldigd. Voor mij ook echt een teken dat we samen zorgen voor deze mooie gemeente en dat Ermeloërs heel erg betrokken zijn bij de natuur en de eigen omgeving!’'

Enige alternatief

Boswachter Zwart schat dat deze zaterdagmorgen ongeveer een kwart van de honderd hectare hei is aangepakt. ,,Mensenhanden is het enige alternatief voor gif. Daarom is het mooi dat iedereen zo enthousiast is. Het stuk dat vandaag gedaan is, gaan we bijhouden. Voor de rest van de hei, zal de actie zelf zeker herhaald worden.’’