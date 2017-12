Handjevol handelaren op weekmarkt Ermelo: 'wij komen altijd'

videoDe weekmarkt op het Raadhuisplein in Ermelo had vanochtend te kampen met problemen door de sneeuwval. Slechts negen van de 21 handelaren kwamen opdagen. Bezoekers van de weekmarkt raakten vast met hun auto's in de sneeuw op het parkeerterrein aan het naastgelegen Marktplein.

,,Ik kom altijd,'' zegt kaashandelaar Jan van Beek uit Veenendaal. ,,Voor mijn vaste klanten wil ik er zijn. Om half zes ben ik vanochtend vertrokken. Eerst had ik al problemen om mijn kaaswagen uit de sneeuw te trekken, met mijn auto lukte het niet, dus ik heb een bus moeten regelen. Bij knooppunt Hoevelaken heb ik vervolgens anderhalf uur in de file gestaan. Maar het maakt niet uit hoeveel moeite het kost, ik zeg nooit af.''

Groenteverkoper Lammert Dasselaar uit Nijkerk heeft eenzelfde instelling: ,,Als ik een dag niet kom, valt er geen envelop met geld bij me door de brievenbus. Ik heb de inkomsten nodig. En mijn klanten moeten op mij kunnen rekenen, dus ik ga altijd.''

Horlogeverkoper Richard Denkers uit Apeldoorn heeft wel even getwijfeld of hij naar de markt in Ermelo zou komen: ,,Afgelopen zaterdag ben ik niet naar de weekmarkt in Apeldoorn gegaan, want die was verplaatst in verband met Serious Request. Het alternatieve terrein aan de Kanaalstraat was één grote blubberbende. De beslissing om wel naar Ermelo te gaan, heb ik dinsdagochtend vroeg genomen. Geen problemen gehad om er te komen, alleen bij De Echoput was het glad.''

Garenverkoper Reinoud van der Avort uit Apeldoorn is ook een van de doorzetters: ,,Ik heb vanochtend uit het raam gekeken en toen bleek dat de wegen goed begaanbaar waren. In principe zeg ik nooit af. Ik verkoop spullen waar mensen moeilijk aan kunnen komen, dus de klanten moeten op mij kunnen rekenen. Al zijn het er maar twee. Want druk is het vandaag niet in Ermelo.''

Kaasverkoper Jolanda van Diermen hoefde niet lang na te denken: ,,Ik kom uit Ermelo, dus voor mij is deze markt dichtbij. Ik ga eigenlijk altijd.''

En ook visboer Wijnand de Graaf van vishandel Jan Muys uit Spakenburg aarzelde niet: ,,Over de binnenwegen was het wat schuiven en glijden, maar verder viel het mee. We hebben verse handel en die kan je niet lang bewaren. Dus we moeten wel. Het moet echt heel gek lopen als we niet gaan.''

Sneeuwvrij

Marktmeester Sjoerd van 't Hof had met een sneeuwschuiver alle sneeuw op grote hopen geveegd op het Raadhuisplein, zodat de handelaren hun kramen dichtbij elkaar konden zetten op sneeuwvrije plekken. Op het aanpalende parkeerterrein was de sneeuw niet geruimd. Verschillende bezoekers kwamen met hun auto's vast te zitten in de sneeuw. Controleurs van de dienst handhaving schoten te hulp vanuit het gemeentehuis bij het los duwen van auto's.