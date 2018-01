Hans Goedkoop spreekt in geboortedorp Ermelo

Ermelo is geen onbekend dorp voor Goedkoop, hij is er geboren en getogen en hij ontwikkelde er zijn belangstelling voor geschiedenis. Op donderdag 25 januari spreekt hij om 19.30 uur in de Immanuelkerk in Ermelo op de Stationsstraat 137. Hij komt vertellen over de veranderde blik op het verleden en hoe we opnieuw hebben ontdekt wat ooit vanzelfsprekend was.