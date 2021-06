Harderwijkse wethouder Gert Jan van Noort voelt zich behoorlijk geraakt door de vragen over zijn integriteit

Deskundige onderzoekt scheuren en gaten in prefabhui­zen Ermelo, schuurtjes volgen binnenkort

26 mei 24 Prefab gebouwde huurwoningen in het wijkje Driesprong in Ermelo worden op dit moment onderzocht door een externe bouwdeskundige, Duinwijck uit Baarn, om te kijken wat er moet gebeuren met de gaten en scheuren in de huizen. Bouwer Slokker en eigenaar UWOON ruziën intussen over een onderzoek naar de bijbehorende schuurtjes.