Heet hangijzer: komt er nu wel of niet een ontsluiting van de Fokko Kortlanglaan in Ermelo en Harderwijk op de Kolbaanweg of niet?

Insecten­kwe­ker Protifarm komt in Franse handen, larvenboer­de­rij in Ermelo blijft in productie

19 april Meelwormenkweker Protifarm in Ermelo is overgenomen door de Franse concurrent Ÿnsect. De zoektocht naar toepassingen van meelwormen in de menselijke voeding zal hierdoor een extra impuls krijgen, zeggen de bedrijven. Meelwormen worden in de toekomst een steeds belangrijker deel van onze voedselketen, in bijvoorbeeld burgers, voedingssupplementen en energierepen.