Heidebrand zo groot als half voetbalveld bij Ermelo

Gedraai om rotonde tussen Harderwijk en Ermelo

6 mei Wel of geen poot aan de rotonde, dat is nog steeds de vraag. Bewoners van het gebied rond kasteel Groot Horloo in Ermelo die al jaren dromen van een snelle aansluiting op de Groene Zoomweg in Harderwijk hopen dat er nu eindelijk schot in de zaak komt. Maar wat wil Ermelo?