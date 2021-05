Hekwerk rond bos naast Augustinusschool in Ermelo roept wrevel op bij buurt: ‘dit bos is openbaar groen, wij willen er kunnen lopen’

Van der Weide heeft namens de VVD een verzoek gestuurd naar wethouder Laurens Klappe om het hek weg te halen. Ze is vooral verontwaardigd omdat het voorval met het hek in een trend lijkt te passen. ,,Dit is weer echt zo'n voorbeeld dat je denkt: zo doen we dat toch niet in Ermelo?’’ vraagt de verbaasde VVVD’er zich af. ,,Het hek is in 2019 geplaatst zonder dat de vergunning goed geregeld was en omwonenden de kans hebben gehad op inspraak. Volgens mij hebben we na alle discussies over hoofdpijndossiers in Ermelo nou juist afgesproken dat de gemeente Ermelo niet meer op deze manier wil werken.’’