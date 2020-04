Hema Ermelo en boekhandel Riemer & Walinga starten bezorgservice: ‘Koop ook online lokaal’

Corona blijkt vliegwiel voor ‘buurtjespro­ject’ in Ermelo-West

12:00 Wat een vijfjarenplan zou worden is door de coronacrisis in een enorme stroomversnelling geraakt: het opzetten van ‘minibuurtjes’ in Ermelo-West door de wijkvereniging. Met als doel de saamhorigheid en ‘noaberschap’ te versterken. Meer dan dertig hebben zich al aangemeld. ,,De aanleiding is vervelend, maar het resultaat is geweldig’’, zegt voorzitter Ad de Kort.