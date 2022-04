Henny ging naar het gemeentehuis in Ermelo voor haar parkeerkaart... Wat ze kreeg? Een Koninklijke onderscheiding

Ook toen ze werden meegetroond naar een zaaltje waar koffie met gebak op tafel stonden had ze nog niets in de gaten. Wat krijgen we nou, had ze gedacht. ,,Het duurde even voordat het kwartje viel’’, zegt de eveneens verbouwereerde Wouter Schoemaker (70) een uur later, als zijn vrouw Henny Schoemaker-van Bentum (64) met applaus is verwelkomd in De Dialoog en burgemeester Dorine Burmanje haar heeft gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.