Het is zover, de supers in Ermelo mogen open op zondag

Tweede klasse Magistrale vrije trap van Bennie Veldhoen verlost OWIOS niet van remisesyn­droom

OWIOS en Horst hielden zaterdagmiddag aan hun onderlinge treffen beide een schamel puntje over: 1-1. Volgens de aanvoerders kregen hun teams niet datgene waar ze recht op hadden en is het voor beide ploegen billenknijpen om ook volgend seizoen in de tweede klasse te kunnen acteren.