Het loopt storm bij de Veluwse workshop schapen verlossen

Vos werkt sinds september bij Animal Care, de dierenartsenpraktijk in Putten, Ermelo en Harderwijk. Bij haar sollicitatie gaf ze aan dat ze dolgraag eens een workshop schapen verlossen wilde geven.

,,Hoewel mijn specialisme rundvee en paarden is, heb ik wel wat met schapen. Van alle dieren, is het verlossen van een schaap het allerleukste dat er is. Het is altijd een verrassing, komt er één lammetje, of misschien wel drie? Bovendien heb ik kleine handjes, dus gaat het mij ook makkelijk af."

Schapen is een passie die blijkbaar meer mensen in deze regio delen?

,,Dat verraste mij dus ook. Zoveel hobbyboeren die schapen hebben zijn er ook weer niet. We hadden op een avondje voor een man of 15 gerekend, maar inmiddels gaan we al richting een derde avond. Ook die is al vol. We denken er sterk over om volgend jaar een nieuwe ronde te doen."

Hoe verklaar je het animo?

,,Zo'n cursus is gewoon erg leuk om te doen. Een soort reünie van schapenhouders in de buurt en een mooie gelegenheid om de kneepjes van het vak te delen. Misschien wilden ze ook graag onze nieuwe pand in Harderwijk zien."

Wat is het nut van zo'n workshop? Als het mis gaat, zijn jullie er toch?

,,Dat klopt, maar dat wil je zoveel mogelijk voorkomen. Elk jaar komen we bij verlossingen die te lang duren of waarbij het lam onnodig is overleden. Als je zelf weet wat je moet doen, is dat niet alleen fijn voor schaap en lam, maar ook voor jezelf als schapenhouder."

Hoe oefen je zoiets?

,,Eerst met theorie en dan in de praktijk. Net als een BHV-cursus. Alleen realistischer, met echte doodgeboren lammetjes. Je kunt dat ook met knuffels doen, maar dan voel je bijvoorbeeld niet het verschil tussen een voor en achterpoot. Cruciale informatie bij een verlossing."

En dat je dat allemaal van een Vos kunt leren...