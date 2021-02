Hoe oproep van eenzame Ruud (83) uit Ermelo leidde tot stortvloed aan reacties: ‘Niet te geloven’

Is dit ‘gezonde’ biertje van oud-tophockey­er uit Ermelo hét drankje voor na het sporten?

3 februari Vergeet een ijsbad, eiwitshake of een massage na een zware inspanning. Met het Peptan sportbier krijgt het herstel van je spieren een flinke oppepper. Dat is het idee van oud-tophockeyer en bierbrouwer Jacques Brinkman van brouwerij De Uddelaer in Ermelo. Met het alcoholvrije biertje hoopt hij een gat in de markt te hebben.