Hogere strafeis bij hof voor brand na chaletmoord in Ermelo

video OM eist 20 jaar en tbs voor chalet­moord in Ermelo

10 december De 33-jarige Janet S. uit Kampen is helemaal zélf degene die 13 maart 2014 een 58-jarige zakenman uit Amersfoort in haar chalet in Ermelo gruwelijk en met voorbedachte heeft vermoord. Vervolgens betrok ze drie medeverdachten bij pogingen alles sporen te wissen. ,,Maar het was haar moord, haar lijk en haar probleem. Ze moet hiervoor 20 jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd krijgen”, zo eiste het Openbaar Ministerie maandag in hoger beroep.