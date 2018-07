Hoosbui trekt over Ermelo en Harderwijk

Tropenroos­ter museum Ermelo is nog even wennen

25 juli De eerste dag dat Museum Het Pakhuis in Ermelo tropenrooster draait op woensdag 25 juli is dat nog niet doorgedrongen tot het publiek, want er komt geen enkele bezoeker. Maar het museum houdt moed en opent de rest van deze week zijn deuren ook om 8 uur ’s ochtends.