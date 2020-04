Hotel De Heerlickheijd van Ermelo is zo groot dat het drie restaurantzalen heeft ingericht en weer open durft

Noodfonds voor onderne­mers in Ermelo en Harderwijk die onder corona dreigen te bezwijken

22 april Dreigt uw bedrijf in Ermelo of in Harderwijk onder de coronacrisis te bezwijken? Dan is er sinds vandaag een nieuw noodfonds, opgericht en gevuld door lokale initiatiefnemers. Elkaar overeind houden, is het doel.