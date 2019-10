‘Ideale schoonzoon’ voor de rechter voor verkrachting van ex uit Ermelo

De 28-jarige Samir H. uit Ermelo leek dinsdag bijna de ideale schoonzoon in de rechtbank in Zutphen. Hij noemde zichzelf een familiemens, heeft nog fijn contact met al zijn exen en betaalde graag dure hotels en spullen voor zijn meisjes. Dat een ex hem nu beticht van verkrachting en mishandeling kwam hem dan ook rauw op zijn dak.

,,Ik ben er enorm van geschrokken. Dat is absoluut niet gebeurd’’, drukte hij de rechters op het hart. Zijn ex stelt dat zij op Eerste Kerstdag in Ermelo twee keer door hem is verkracht en ook werd mishandeld. H. zou onder meer met een sleutel in haar gezicht hebben gekrast.

Wraak

Maar de Ermeloër zegt dat de vrouw met deze aantijgingen alleen maar wraak op hem wil nemen. ,,Wij hadden geen vaste relatie, maar wel een paar keer week plezier samen. Zij wilde meer, maar ik heb vanaf het begin aangegeven dat ik dat niet wilde.’’

Heftige ruzie

Met kerst ging het mis. De twee kregen na een volgens hem ‘leuke nacht samen’ ruzie over de status van hun relatie. ,,Het was heftig, daar ben ik niet trots op. Maar toen ik weg wilde lopen, versperde ze de deur. Ik duwde haar aan de kant en toen is ze tegen de muur gevallen.’’ Meer was er wat hem betreft niet aan de hand. ,,Behalve dan dat ze zei dat ik het nog wel zou merken als ik nu weg zou gaan.’’ De verwondingen die bij haar werden gevonden? ,,Wij waren nogal speels met elkaar’’, legde hij uit. De dreigende berichtjes die hij haar daarna stuurde? ,,Ik baalde dat ze aan iedereen rondbazuinde dat ik haar had mishandeld, want dat was niet waar.’’

‘Ik verkracht je’

Diverse getuigen en ook het slachtoffer vertellen een ander verhaal. Een buurvrouw van de vrouw heeft ’s nachts een gil gehoord. De vader en moeder van het slachtoffer zagen de dag na de gebeurtenissen verwondingen in haar gezicht en op de rest van haar lichaam en merkten dat ze erg overstuur was. Aan vriendinnen appte ze over de avond en vroeg hen om er alsjeblieft met niemand over te praten. H. stuurde haar in de dagen erna nog een berichtje waarin hij zegt: ‘Als je met mij fuckt, dan ben je een dier en verkracht ik je.’ ,,Dat was omdat ik boos was over haar leugens en omdat ik nog geld van haar tegoed had. Maar ik ben zelf ook wel geschrokken van mijn taalgebruik’’, zei de verdachte daarover.

Als een hond in hoek getrapt

Het slachtoffer vertelde de rechtbank dat ze nog altijd last heeft van de gebeurtenissen. H. zou haar een paar keer hebben bedreigd op haar werk en ook haar vader boos hebben gebeld. Tijdens de avond werd ze naar eigen zeggen als een hond in een hoek getrapt, gefilmd en dat werd ook ‘trots’ door H. gedeeld met een vriend. ,,Zo vernederend. Ik kom daar misschien wel nooit meer overheen.’’ Ze vroeg dan ook om een schadevergoeding van 22.321,17 euro.

Meer geweldsmisdrijven

De officier van justitie acht H. schuldig aan de verkrachtingen en mishandelingen en dat met een strafblad waar al flink wat geweldsmisdrijven op staan. Hij eiste 36 maanden cel tegen hem, waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. En omdat hij in een proeftijd liep voor een eerder geweldsdelict, wil hij daar nog 40 uur werkstraf aan toevoegen.

De schadeclaim vond hij op een paar honderd euro na op zijn plek. Tijdens zijn proeftijd mag H. als het aan de officier ligt, geen contact zoeken met het slachtoffer of in de buurt komen van haar huis.